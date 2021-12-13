В Удмуртии за сутки заболели ковидом 156 человек

ТАСС, 13 декабря. Число заразившихся коронавирусом в Удмуртии за последние сутки составило 156 человек, что почти на 20% меньше, чем днем ранее. Об этом сообщил региональный оперативный штаб в понедельник.

"[За сутки] 156 новых случаев коронавирусной инфекции выявили в Удмуртии. Всего в республике зарегистрированы 77 576 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции", - рассказали в оперштабе. Последний раз о 156 случаях заражения оперштаб сообщал 30 июля, и ниже этот показатель с лета не опускался.

Всего в регионе выздоровели 65 тыс. человек, из них 110 - за последние сутки. Свыше 9,2 тыс. пациентов находятся на лечении в удовлетворительном состоянии, 364 - в состоянии средней степени тяжести, 149 - в тяжелом состоянии.

Первым компонентом вакцины в Удмуртии привиты 656,1 тыс. человек, двумя - 477,4 тыс. человек. Еще 113,2 тыс. человек привиты однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике превысил 52%.

Благодаря низкому числу госпитализаций в Удмуртии возобновлено оказание плановой медицинской помощи с 1 декабря. Ситуация с заболеваемостью в регионе и темпы вакцинации позволили с 15 ноября возобновить работу театров, кинотеатров и других учреждений культуры. Посещать их можно при наличии QR-кода. С 6 декабря возобновлена работа общепита по ночам.