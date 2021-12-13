Один человек остается в больнице после ЧП на шахте "Листвяжная"

КЕМЕРОВО, 13 декабря. /ТАСС/. Один спасатель, находящийся в состоянии средней степени тяжести, остается в больнице после ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе, сообщил в своем Telegram- канале губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

Что известно о ЧП на шахте "Листвяжная" в Кузбассе

"На 12:00 (8:00 мск) 13 декабря в стационарах находится один человек: один спасатель в состоянии средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

На амбулаторном лечении находятся 82 пациента (35 шахтеров, 47 спасателей).

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошло 25 ноября и стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела - о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы пять человек: директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.