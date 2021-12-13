Новый этап программы туристического кешбэка продлится с 18 января по 12 апреля

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Ростуризма со ссылкой на руководителя ведомства Зарину Догузову.

"Я очень рада объявить о продолжении нашей программы туристического кешбэка в 2022 году. Продажи по программе стартуют 18 января и продлятся почти три месяца, до 12 апреля. Отправиться в поездку можно будет сразу же с первого дня продаж и до 30 апреля включительно", - сказала Догузова.