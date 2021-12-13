В Ереване прошла забастовка водителей автобусов

ЕРЕВАН, 13 декабря. /ТАСС/. Тысячи горожан Еревана в понедельник утром не смогли добраться на работу вовремя из-за забастовки водителей автобусов, которые начали еe, протестуя против новой платежной системы, внедренной мэрией столицы Армении. Как убедился корреспондент ТАСС, на автобусных станциях с утра наблюдалось скопление большого числа пассажиров.

"По нашей информации, некоторые водители требуют вернуться к прежней плановой системе оплаты, когда водитель получал минимальную заработную плату и "черный" доход от проезда", - сообщили журналистам из пресс-службы городской администрации.

В воскресенье мэрия Еревана сообщила, что новая партия автобусов, приобретенных городскими властями, уже функционирует. В администрации также сообщили, что до внедрения электронного способа платежа аппараты, установленные в автобусах, принимают только монеты номиналом в 100 драмов. В настоящий момент забастовка водителей продолжается.

Проблема общественного транспорта является одной из основных для жителей Еревана. До приобретения нового парка автобусов горожане передвигались в основном на микроавтобусах - маршрутках, перегрузка и техническое состояние которых во многих случаях приводили к авариям.