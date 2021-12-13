Times: cлужба здравоохранения Британии станет вакцинировать детей 5-11 лет

ЛОНДОН, 13 декабря. /ТАСС/. Национальная служба здравоохранения (NHS) Великобритании готова вакцинировать детей в возрасте с пяти до 11 лет в Англии, ожидая разрешения Агентства по безопасности в области здравоохранения Соединенного Королевства. Об этом сообщила в понедельник газета The Times .

Для иммунизации потребуется, по данным издания, разрешение родителей и "соответствующие возрасту" условия. Научно-консультативная группа по чрезвычайным ситуациям при кабинете министров Великобритании (SAGE) проинформировала о том, что дети стали "ключевым фактором" в заражении взрослых британцев во время летней волны COVID-19.

NHS привила в Англии более 1 млн лиц в возрасте 12-15 лет вакциной Pfizer - BioNTech от коронавируса. Однако вакцинация этой возрастной группы началась в королевстве позже, чем в других европейских странах и США, из-за разногласий по вопросу одобрения применения этого препарата.

Британские власти повысили в воскресенье степень угрозы, исходящей от коронавируса, с третьего уровня до четвертого (всего пять) на фоне активного распространения штамма "омикрон". Эксперты рекомендуют жителям как можно скорее пройти курс ревакцинации, поскольку бустерная доза вакцины предоставляет дополнительную защиту при предотвращении инфицирования. Специалисты призвали население носить медицинские маски в общественных местах, регулярно сдавать тесты на коронавирус и уходить на самоизоляцию в случае возникновения симптомов заболевания.

"Омикрон" в Великобритании

В королевстве обнаружено 3 137 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. В воскресенье министр образования Надим Захави проинформировал о первых случаях госпитализации с новым вариантом, на который в Лондоне уже приходится треть всех выявляемых случаев инфицирования.

10 декабря Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании предупредило, что в случае сохранения нынешнего темпа распространения омикрон-штамма к концу года в стране будет зарегистрировано около 1 млн случаев заражения. К середине декабря "омикрон" может стать доминирующим в королевстве.