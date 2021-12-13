Голикова сообщила, что заболеваемость ковидом в России снизилась за неделю на 7,3%

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Заболеваемость коронавирусом в России снизилась на 7,3% за неделю. Однако это снижение пока не носит стабильного характера, заявила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова.

"По итогам 49 недели показатель заболеваемости составил 144,95 на 100 тысяч населения. Это на 7,3% ниже, чем на прошлой неделе. <…> К сожалению, снижение пока не носит стабильного характера", - сказала она на заседании в Госдуме.

По словам Голиковой, 23% заболеваемости приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург. "Это было всегда. Так и остается", - подчеркнула она.

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в пяти регионах. "К сожалению, по-прежнему есть регионы, где наблюдается рост заболеваемости. Таких регионов на сегодняшний день пять. Это Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай", - сказала она. Снижение заболеваемости ковидом в РФ пока не носит стабильного характера, сообщила Голикова.

По словам Голиковой, отсутствие значимой динамики в уровне заболеваемости фиксируется в 24 регионах РФ, в 56 регионах - снижение заболеваемости. "Сложность сегодняшней ситуации связана с тем, что мы находимся на достаточно высоких цифрах среднесуточной заболеваемости - порядка 30 тыс.", - отметила вице-премьер.

Вице-премьер уточнила, что в 24 регионах растет число госпитализаций пациентов с ковидом в тяжелом состоянии. Число заболевших ковидом в стране, которые находятся под медицинским наблюдением, снизилось на 15% за неделю. В России развернуто 212 тыс. больничных коек для пациентов с ковидом.