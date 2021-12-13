Омикрон-штамм подтвердили у 16 из 177 россиян, вернувшихся из ЮАР

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Новый штамм коронавируса "омикрон" подтвержден у 16 из 177 граждан, прибывших в Россию из ЮАР. Это свидетельствует о его высокой контагиозности, сообщила в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Из 177 граждан, которые сегодня вернулись, у 16 обнаружен штамм "омикрон". Они все находятся под наблюдением, но я привожу эти цифры только для одного - чтобы соотнести эти показатели. Это практически 10%, это достаточно высокий уровень, а это косвенно свидетельствует о высокой контагиозности и возможном распространении", - сказала она на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Согласно постановлению главы Роспотребнадзора Анны Поповой, с 8 декабря граждане, прибывшие из Ботсваны, Зимбабве, Лесото, Мадагаскара, Мозамбика, Намибии, Танзании, Эсватини, ЮАР и Специального административного района Гонконг на территорию РФ, должны соблюдать 14-дневный режим самоизоляции. Кроме того, прибывающие из этих стран обязаны будут сдать два ПЦР-теста, первый - в течение двух дней после прибытия, второй - на 10-12-й день.

Новый штамм обнаружен в 63 странах. При этом пока не зафиксировано ни одного случая смерти среди заразившихся омикрон-штаммом.