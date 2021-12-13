Из Екатеринбурга запустили прямые рейсы в Душанбе и другие города Таджикистана

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Рейсы из Екатеринбурга в Душанбе и другие города Таджикистана - Худжанд, Куляб и Бохтар - запустили в аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе воздушной гавани.

"Авиакомпания Nordwind запускает прямые регулярные рейсы из международного аэропорта Кольцово (управляется УК "Аэропорты регионов") в таджикский город Бохтар. Сегодня из Кольцово также открыто прямое пассажирское авиасообщение с еще тремя городами Таджикистана - Худжандом, Кулябом и Душанбе", - говорится в сообщении.

Все прибывающие авиарейсами в Таджикистан обязаны предоставить справку ПЦР с отрицательным результатом теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до пересечения границы. Детям до трех лет справка не требуется.