НИУ ВШЭ откроет первую в России магистратуру по управлению низкоуглеродным развитием

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (НИУ ВШЭ) намерен запустить в 2022 году первую в России магистерскую программу по управлению низкоуглеродным развитием, сообщила в понедельник пресс-служба вуза.

"В 2022 году факультет географии и геоинформационных технологий Высшей школы экономики проведет первый набор абитуриентов на магистерскую программу "Управление низкоуглеродным развитием". Это первая в России программа высшего образования в сфере климатической политики, которая в ближайшее десятилетие станет одним из ключевых инструментов регулирования глобальной экономики", - говорится в сообщении.

По программе планируется готовить специалистов в сфере климатических стратегий, политик и конкретных проектов "на основе фундаментальных знаний о закономерностях функционирования экосистем и навыков применения прикладных правовых, финансовых и управленческих инструментов низкоуглеродного развития в корпоративном и государственном секторах".

Обучение будет проходить по двум траекториям: прикладной - "Управление низкоуглеродным развитием компаний и территорий" и исследовательской - "Углеродный цикл компаний и территорий". Первая направлена на студентов, планирующих продолжить свою карьеру в стратегических или аналитических подразделениях крупных компаний или профильных органах государственной власти. Вторая предполагает проведение обучающимися фундаментальных или прикладных исследований углеродного цикла - от отдельных экосистем или предприятий до стран и крупных производственных цепочек. Траектории различаются составом ключевых семинаров, характером выполняемых студентами проектов.

"Мы планируем дать нашим магистрантам возможность участвовать в большей части занятий онлайн, главным образом в вечернее время, чтобы они могли совмещать учебу с работой. Мы ожидаем, что часть магистрантов составят сложившиеся специалисты, сталкивающиеся в своей профессиональной деятельности с углеродной и климатической проблематикой. Для них важна возможность онлайн-обучения с активной обратной связью и периодическими интенсивными офлайн-сессиями", - сказал декан факультета географии и геоинформационных технологий НИУ ВШЭ Николай Куричев.