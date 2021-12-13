Минпросвещения планирует выделить "Профессионалитет" в отдельный уровень образования

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Минпросвещения России намерено в 2024 году по итогам реализации программы "Профессионалитет", которая направленна на сокращение сроков обучения для рабочих профессий и специальностей в колледжах, принять решение о создании нового уровня образования. Об этом в понедельник сообщила замдиректора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения министерства Маргарита Скворцова.

"По итогам реализации проекта в 2024 году будут приняты решения о том, чтобы закрепить новый уровень образования - "Профессионалитет", выделить его в самостоятельный уровень образования, и о том, чтобы перевести как минимум больше половины колледжей страны на то, чтобы работать по "Профессионалитету", - сообщила она на XV Международной конгресс-выставке "Молодые профессионалы: кадровый потенциал экономики".

По ее словам, охватить в настоящее время все колледжи этой программой не представляется возможным в силу ограниченности финансирования, а также в силу того, что "предлагаемые подходы являются, по сути, революционными".

Запуск программы "Профессионалитет" планируется с 1 сентября 2022 года. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 млрд рублей, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В 2022 году ожидается участие в проекте предприятий, относящихся к восьми отраслям экономики: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, легкая промышленность, химическая и фармацевтическая отрасль. Первые 150 тыс. студентов приступят к обучению по новой программе с 1 сентября.

XV Международная конгресс-выставка "Молодые профессионалы: кадровый потенциал экономики" проходит 12-14 декабря в Москве. Мероприятие посвящено системе среднего профобразования России. Организаторами выступают Министерство просвещения РФ и Институт развития профессионального образования.