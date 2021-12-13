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Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России достиг 55,8%

По данным вице-премьера, число полностью вакцинированных составляет 68,8 млн человек
© Эрик Романенко/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вакцинация от коронавируса первым компонентом в России проведена 75,5 млн раз, полным циклом - 68,8 млн. При этом уровень коллективного иммунитета достиг 55,8%, заявила в понедельник вице-премьер Татьяна Голикова.

"Уровень коллективного иммунитета в РФ составляет 55,8%. <…> Число вакцинированных первым компонентом сейчас составляет 75,5 млн человек, полностью - 68,8 млн человек. При этом я хочу обратить внимание, что в эту численность входят граждане, которые прошли повторную вакцинацию после первичной вакцинации и перенесенной болезни", - сказала она на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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