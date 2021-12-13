ВЦИОМ узнал, какие фильмы у россиян ассоциируется с новогодними праздниками

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Фильм "Ирония судьбы, или С легким паром!" ассоциируется с новогодними праздниками более чем у половины (55%) опрошенных россиян. Еще 18% респондентов считают самой новогодней лентой "Один дома", свидетельствуют опубликованные в понедельник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

У чуть меньшего количества опрошенных россиян (12%) с новогодними праздниками ассоциируется картина "Операция Ы и другие приключения Шурика", каждый десятый назвал ленту "Иван Васильевич меняет профессию". По 9% опрошенных считают самыми новогодними фильмы "Елки" и "Карнавальная ночь".

Лучшим отечественным новогодним фильмом, снятым за последние несколько лет, 19% респондентов считают "Елки". При этом 20% уверены, что таких фильмов нет.

Как свидетельствуют материалы опроса, в новогодние каникулы более половины россиян (56%) предпочитают смотреть советское кино, 19% - современные российские фильмы, 17% - иностранные. При этом почти треть (28%) опрошенных сообщили, что в новогодние каникулы смотрят любые фильмы.

Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5 декабря 2021 года. В нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.