Власти Липецкой области планируют восстановить исторические объекты в центре Ельца

ЛИПЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Липецкой области в рамках программы развития города Ельца намерены восстановить ряд исторических объектов, расположенных в центре этого города, сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"Разработана программа развития Ельца, в рамках которой мы ремонтируем улицы, дороги в частном секторе, благоустраиваем дворы и общественные пространства, строим новые спортивные комплексы и реконструируем исторические здания", - сказал Артамонов. В качестве примера он привел Дом культуры железнодорожников 1925 года постройки, который не так давно прошел серьезную реконструкцию, благодаря которой были заменены его инженерные коммуникации и обновлены внутренние перекрытия. "Далее мы планируем восстановить историческую часть города, в частности табачную фабрику, будем добиваться финансирования по федеральным программам", - сказал Артамонов. По его словам, в работе по новым проектам, касающимся возрождения города, власти региона намерены опираться на пожелания граждан.

В пресс-службе областной администрации напомнили, что весной текущего года Артамонов запустил программу благоустройства города - "Елец 2.0". "Работы уже ведутся в парках, скверах, социальных объектах культуры, на дорогах, ремонт приходит и во дворы", - сказали в пресс-службе. В целом, как пояснили в инстанции, программа подразумевает комплексную работу, результатом которой "станет серьезное улучшение городской среды и повышение комфорта ельчан".

В нынешнем году Елец отмечает 875-летие.