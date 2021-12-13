Хайнань приступил к проведению 22-го международного туристического карнавала

ХАЙКОУ /Китай/, 13 декабря. /ТАСС/. Остров Хайнань приступил к проведению 22-го Международного карнавала "Остров туризма", в ходе которого жители и гости самой южной провинции КНР получат возможность посетить многочисленные мероприятия. Как сообщили организаторы, в этом году празднества примут особый размах в связи с 100-й годовщиной образования Коммунистической партии Китая (КПК).

"Наше ведомство будет постоянно поддерживать всестороннее углубление реформ и открытости на Хайнане, - заявил на церемонии открытия заместитель министра культуры и туризма страны Чжан Сюй. - Мы намерены содействовать формированию на острове международной потребительской зоны, способствовать развитию Хайнаньского порта свободной торговли".

Карнавал стартовал на территории "Парка века" в Хайкоу - административном центре Хайнаня. Среди ключевых событий культурно-развлекательной программы - масштабные ярмарки в туристической и гастрономической сферах. Праздничные мероприятия продлятся до 31 декабря, завершающая церемония пройдет в международном центре беспошлинной торговли курортного города Санья. Помимо двух указанных ключевых населенных пунктов провинции празднества охватят еще четыре города - промышленный Даньчжоу (северо-запад), а также Цюнхай, Ваньнин и Вэньчан на востоке острова.

Местные власти планируют сделать акцент на таком тематическом направлении, как "красный туризм" (посещение памятников революционной славы и проведение мероприятий, имеющих отношение к истории КПК, - прим. ТАСС). Кроме того, правительство поддержит многочисленные торговые акции, будет стремиться к популяризации туристических объектов в сельской местности, окажет содействие пропаганде отдыха на море и поездок в современные медицинские центры с целью восстановления здоровья. Оно также стимулирует выставочную деятельность и научно-технические развлекательные проекты.

Туристические карнавалы на Хайнане проводятся ежегодно в декабре, их организует Министерство культуры и туризма КНР совместно с администрацией провинции. Цель этих комплексных мероприятий - стимулировать потребление, укрепить международный статус острова как одного из наиболее привлекательных мест для отдыха.