Астраханские спасатели ликвидировали нефтяной разлив в акватории Волги

АСТРАХАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Нефтяной разлив, обнаруженный в районе 3 044 км Волги в Астрахани, ликвидирован спасателями, сообщается в понедельник в Telegram-канале Морспасслужбы.

В Астраханской области 9 декабря зафиксировано загрязнение акватории Волги радужно-маслянистой пленкой протяженностью около 2 км - от улицы Адмиралтейской, 51 до памятника Петру I.

"Спасатели Каспийского филиала Морской спасательной службы ликвидировали аварийный нефтяной разлив, обнаруженный в районе 3 044 км реки Волга", - говорится в сообщении.

Уточняется, что с поверхности воды было собрано 210 кг нефтеводяной эмульсии, а также замазученный сорбент и мусор.