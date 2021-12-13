Вертолетный трансфер из сочинского аэропорта на курорт "Роза Хутор" запустят с 25 декабря

СОЧИ, 13 декабря. /ТАСС/. Курорт "Роза Хутор" и международный аэропорт Сочи первыми в России запустят трансфер из аэропорта до вертолетного центра курорта с 25 декабря. Время в пути составит около 15 минут, сообщила в понедельник ТАСС руководитель пресс-службы курорта Татьяна Онготоева.

Расстояние между курортом и аэропортом составляет более 40 км. В часы пик время в пути до курорта от аэровокзала может затягиваться до нескольких часов.

"С 25 декабря вертолетный центр "Роза Хутор" и международный аэропорт Сочи (управляющая компания "Аэродинамика") предложат гостям курорта новую уникальную услугу - трансфер по маршруту международный аэропорт Сочи - курорт Роза Хутор - международный аэропорт Сочи. Подобная возможность на регулярной основе предоставляется в России впервые", - сказала собеседница агентства.

Время в пути составит примерно 15 минут. По мнению заместителя генерального директора курорта Сергея Хворостяного, услуга не только повысит удобство путешествий для гостей, но и станет новым туристическим маршрутом. Сейчас их два: панорамный и обзорный. Первый предполагает 20-минутный полет над площадками олимпийских объектов и несколькими горными локациями, второй дополняется полетом над старой краснополянской дорогой и Черным морем.

"Вертолетный трансфер - это новый премиальный продукт нашего аэропорта, относительно уникальный на российском рынке. Данная услуга позволит пассажиру добраться непосредственно до места назначения, осуществив пересадку с самолета на вертолет, не выходя из аэропорта. С учетом стремительного развития туристической инфраструктуры курортов Сочи и всего побережья Черного моря, а также увеличивающегося туристического потока не только из российских, но и зарубежных городов, в ближайшие годы мы хотим возродить историю с вертолетными перевозками в наших аэропортах, сделать их доступными для пассажиров и предложить рынку новый продукт, который сделает пребывание на курорте удобнее и комфортнее", - сказал директор по авиационной коммерции ГК "Аэродинамика" Александр Никонов, его слова приводит пресс-служба.

О курорте

"Роза хутор" - крупнейший олимпийский объект XXII Олимпийских и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в Сочи, расположенный в часе езды от международного аэропорта Адлер. Горнолыжные трассы общей протяженностью 104 км спроектированы лучшими мировыми экспертами. Гостям предлагают более 100 км пеших троп и более 10 разнообразных маршрутов. Зимний сезон в этом году планируют открыть 17 декабря.