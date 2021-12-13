Депутаты предложили ввести единые требования к интернет-тарифам для социальных объектов

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Члены комитета Госдумы по информполитике подготовили поправки в закон "О связи", которыми предлагается ввести общефедеральные требования к интернет-тарифам для социально значимых объектов, включая школы, участковые пункты полиции и объекты культуры. Об этом в понедельник в своем Telegram-канале сообщил глава думского комитета Александр Хинштейн.

По словам парламентария, "как минимум в 35 регионах операторы связи решили воспользоваться своим монопольным положением и объявили властям о кратном повышении с Нового года интернет-тарифов для социально значимых объектов". "IT-комитет Госдумы считает такой подход совершенно неприемлемым", - заявил он.

"Членами комитета подготовлены поправки в ФЗ "О связи", которые вводят общефедеральные требования к интернет-тарифам для социально значимых объектов, чья инфраструктура создавалась за счет бюджета", - сообщил политик, отметив, что в число социально значимых объектов в том числе входят школы и колледжи, фельдшерско-акушерские пункты, объекты культуры, подразделения МЧС, участковые пункты полиции.