Омбудсмену в Иркутской области в 2021 году поступило более 20 жалоб на пытки в колониях

ИРКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Более 20 жалоб на пытки в пенитенциарных учреждениях поступило в 2021 году уполномоченному по правам человека в Иркутской области, сообщила журналистам в понедельник омбудсмен Светлана Семенова.

"Очень большое внимание правозащитников к нашей пенитенциарной системе, было проведено огромное число проверок всей системы. Поэтому в этом году объем таких обращений увеличился просто многократно. За этот год к нам лично и на устном приеме, и письменно было больше 20 обращений по пыткам, и все они были направлены в следственные органы, в органы прокуратуры, часть уголовных дел была возбуждена", - сказала Семенова.

Всего, по данным на 1 декабря, к омбудсмену поступило свыше 1 тыс. обращений и жалоб от осужденных и тех, кто содержится в следственных изоляторах или изоляторах временного содержания. Омбудсмен не уточнила, насколько именно количество таких обращений выросло по сравнению с 2020 годом, но пояснила, что рост объясняется несколькими причинами. В частности, из-за пандемии и ограничительных мер в местах лишения свободы возникли сложности с получением медицинской помощи, были прекращены краткосрочные и длительные свидания.

"Плюс к этому выявленные факты противоправных действий в отношении осужденных со стороны других осужденных. Вы знаете резонансные дела, которые прогремели на всю Россию, и часть сотрудников была арестована, часть осужденных была признана потерпевшими в рамках возбужденных уголовных дел. И это тоже породило большой объем жалоб - люди стали рассказывать о том, что с ними происходило в 2018-2019-2020 годах", - пояснила омбудсмен.

По ее словам, в прошлые годы жалоб от осужденных на неправомерные обращения омбудсмену поступало мало. "Как правило, осужденные вправе самостоятельно обратиться и в органы прокуратуры, и в следственные органы. Насколько я понимаю, они обращались, но, к сожалению, видимо, результат получали не всегда", - сказала Семенова.

Уголовные дела

В апреле 2020 года в исправительной колонии № 15 в Иркутской области произошел бунт. Между одним из осужденных, который был помещен в штрафной изолятор, и сотрудниками учреждения случился конфликт. Заключенные напали на работника колонии, потом устроили пожар. Практически полностью выгорела промышленная зона. После пожара на территории колонии было найдено тело осужденного, который, как сообщалось, покончил с собой. СК возбудил уголовное дело по статьям о массовых беспорядках и дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенных организованной группой с применением насилия.

В январе 2021 года ФСИН России начала проверку соблюдения прав человека в пенитенциарных учреждениях Иркутской области. Поводом послужили массовые жалобы. По результатам проверки было возбуждено девять уголовных дел в отношении сотрудников регионального управления ФСИН, обвиняемых и уже осужденных. Установлены более 40 человек, применявших насилие в местах лишения свободы. Был уволен начальник СИЗО-1 Иркутска.