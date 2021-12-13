Программа "Профессионалитет" в 2022 году охватит половину регионов России

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Реализация программы "Профессионалитет", которая направлена на сокращение сроков обучения по ряду программ в колледжах, в 2022 году начнется в половине российских регионов. Об этом сообщила в понедельник замдиректора департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Минпросвещения Маргарита Скворцова.

"География проекта охватывает половину субъектов нашей страны, то есть, в целом, мы считаем, что это очень хороший старт для начала проекта - задействовать более половины нашей территории с учетом того, если мы говорим о 70 площадках. Это не 70 колледжей как таковых, это 70 кластеров. Что подразумевает под собой кластер: это значит, что один из колледжей, который получит федеральный грант, будет являться колледжем-ядром, вокруг которого будет пересобираться вся система среднего профобразования", - сообщила Скворцова на XV Международной конгресс-выставке "Молодые профессионалы: кадровый потенциал экономики".

Как уточняется в презентации, представленной на мероприятии, в 2022 году реализация программы начнется в 44 субъектах РФ, охватит 150 тыс. обучающихся, 116 опорных работодателей. Реализация программы в первый год предполагает выделение 7 млрд рублей на создание соответствующих кластеров по восьми отраслям промышленности.

По словам Скворцовой, в дальнейшем планируется расширение количества отраслей, в настоящее время ведется их отбор на 2023 и 2024 годы.

Запуск программы "Профессионалитет" планируется с 1 сентября 2022 года. На реализацию проекта из федерального бюджета до 2024 года предполагается выделить около 30 млрд рублей, сообщала ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова. В 2022 году ожидается участие в проекте предприятий, относящихся к восьми отраслям экономики: атомная промышленность, железнодорожный транспорт, металлургия, машиностроение, сельское хозяйство, легкая промышленность, химическая и фармацевтическая отрасль.

XV Международная конгресс-выставка "Молодые профессионалы: кадровый потенциал экономики" проходит 12-14 декабря в Москве. Мероприятие посвящено системе среднего профобразования России. Организаторами выступают Министерство просвещения РФ и Институт развития профессионального образования.