Рекультивацию свалки вблизи жилых домов поселка под Екатеринбургом начнут в 2022 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Свердловской области в 2022 году начнут рекультивацию свалки вблизи жилых домов поселка Красный под Екатеринбургом, жители которого неоднократно жаловались на запах гари с полигона, а также шламонакопителя в Нижнем Тагиле. Об этом сообщили в понедельник в департаменте информационной политики региона.

Свалка расположена в поселке Красный, где проживают более 1,7 тыс. человек, примерно в 30 км от Екатеринбурга. Как ранее сообщал региональный штаб ОНФ, полигон работает с 1969 года и расположен вблизи жилых домов. Свалка, которая содержится с нарушениями, отравляет не только воздух, но и почву, грунтовые воды, постоянно чадит. При этом в поселке сложилась тяжелая ситуация с заболеваниями дыхательной системы. В 2017 году суд запретил использовать полигон для утилизации и складирования мусора.

"В Свердловской области с 2022 года начнется работа по рекультивации свалки в поселке Красный в Верхней Пышме и шламонакопителя в Нижнем Тагиле. Деньги на разработку проектно-сметной документации предусмотрены в областном бюджете", - говорится в сообщении.

В департаменте отметили, что в процессе рекультивации предполагается восстановить экологическое благополучие участков и их экономический потенциал. Механизмы работы определят после предпроектных изысканий и в ходе разработки проектно-сметной документации.

Кроме того, Министерство природных ресурсов и экологи Свердловской области в настоящее время формирует список площадок, которые необходимо ликвидировать по проекту "Генеральная уборка". Его главная цель - ликвидировать экологически опасные объекты, в том числе брошенные производства и скважины, незаконные свалки. Завершить работу на объектах планируется до 2030 года.