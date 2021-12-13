Коэффициент распространения коронавируса в России увеличился до 0,97

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в России в понедельник продолжил рост и увеличился до 0,97, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба.

Как и в воскресенье, показатель превышает единицу только в одном из 10 регионов с наибольшим числом заразившихся - в Москве, где он вырос до 1,06.

В Ростовской области индикатор равен ровно 1, в Свердловской области и Пермском крае - 0,98, в Подмосковье - 0,96. В Красноярском крае коэффициент снизился до 0,93, что стало минимумом с начала сентября, а в Самарской области и Санкт-Петербурге, напротив, увеличился до 0,92 и 0,91 соответственно. В Воронежской области показатель составил 0,9, в Нижегородской - 0,86 (это минимальное значение с конца августа).

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до своей изоляции. Наряду с другими критериями индикатор использовался для определения готовности регионов к поэтапному снятию ограничительных мер, введенных весной прошлого года для борьбы с эпидемией. Сейчас коэффициент применяется, в частности, при оценке готовности субъекта РФ к проведению массовых мероприятий.