{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

В Москве зарегистрировали 84 смерти из-за коронавируса за сутки. Это минимум с 25 октября

Число заразившихся в городе увеличилось за сутки на 2 894 против 2 862 днем ранее
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Число смертей из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 84, что стало минимумом с 25 октября, следует из опубликованных в понедельник данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Днем ранее в столице зарегистрировали 88 смертей.

Всего с начала пандемии, по информации штаба, в городе умерли 35 382 человека (1,78% заболевших).

Число заразившихся в Москве увеличилось за сутки на 2 894 против 2 862 днем ранее, до 1 987 272. В относительном выражении прирост составил 0,15%.

Количество выздоровевших за сутки выросло на 3 016, до 1 815 584. Сейчас в столице, по данным штаба, продолжают лечение 136 306 человек.

Теги
РоссияПандемия COVID-19
В Якутии студенты в 2022 году планируют экспедицию по мотивам книги Леонида Юзефовича
В октябре в городе состоялась встреча студентов и преподавателей с писателем
Читать полностью