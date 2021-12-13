Васильев сообщил, что законопроект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что законопроект об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте будет дорабатываться. Об этом он заявил журналистам в понедельник по итогам заседания фракции с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В магазинах, кафе и на транспорте.

В магазинах, кафе и на транспорте. Как планируют использовать QR-коды с 1 февраля

"Проект по транспорту будет сейчас дорабатываться", - отметил Васильев.

По его словам, единороссы намерены вместе с кабмином доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах ко II чтению.

Ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения палаты. Спикер также напомнил, что президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели указал на недопустимость опрометчивых решений в этой сфере.