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Пандемия COVID-19
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Васильев сообщил, что законопроект о QR-кодах на транспорте будет дорабатываться

По словам лидера фракции "Единая Россия", единороссы намерены вместе с кабмином доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах ко II чтению
© Елена Верещака/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что законопроект об использовании QR-кодов о прививке от коронавируса на транспорте будет дорабатываться. Об этом он заявил журналистам в понедельник по итогам заседания фракции с участием вице-премьера Татьяны Голиковой, министра здравоохранения Михаила Мурашко и главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

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"Проект по транспорту будет сейчас дорабатываться", - отметил Васильев.

По его словам, единороссы намерены вместе с кабмином доработать законопроект о QR-кодах в общественных местах ко II чтению.

Ранее в понедельник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что законопроект о введении QR-кодов на поездах дальнего следования и авиарейсах будет снят с рассмотрения палаты. Спикер также напомнил, что президент страны Владимир Путин в конце прошлой недели указал на недопустимость опрометчивых решений в этой сфере.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичГоликова, Татьяна АлексеевнаМурашко, Михаил АльбертовичРоссияПопова, Анна ЮрьевнаВасильев, Владимир ВикторовичПандемия COVID-19
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