Меньше 1% беременных сделали прививку от COVID-19 в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Порядка 150 беременных сделали прививку от COVID-19 в Новосибирской области, что составляет 0,5% от всего количества рожениц в регионе. Об этом сообщил в понедельник в пресс-центре ТАСС главный акушер-гинеколог области Рэм Волков.

"У нас есть отчетные данные, у нас провакцинированы 154 беременные женщины, среднее количество беременных женщин у нас 28 тысяч, то есть это составляет даже меньше одного процента. Конечно, это недостаточно", - сказал Волков.

Он пояснил, что за весь период пандемии от коронавирусной инфекции в регионе умерли три роженицы. "Во время беременности у нас не было летальных случаев, а уже после родоразрешения у нас действительно погибло на территории региона три женщины", - добавил Волков, уточнив, что летальные случаи связаны с особенностями четвертой волны пандемии во всем мире.

Как сообщил на оперативном совещании облправительства руководитель территориального отдела Роспотребнадзора Александр Щербатов, в Новосибирской области сохраняется сложная ситуация с заболеваемостью COVID-19. За неделю этот показатель снизился только на 1%.

С 12 октября в регионе введена обязательная вакцинация работников магазинов, салонов красоты, фитнеса, бытовых услуг, общепита, клиентских подразделений финорганизаций, почты, МФЦ, транспорта, соцзащиты и ЖКХ. Обязательной вакцинации подлежат и те, кто работает в театрах, кинотеатрах, концертных залах, на спортивных мероприятиях. С 10 ноября прививаться от коронавируса в регионе обязали также курьеров и работников гостиниц. С 30 октября действует система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от ковида, при посещении массовых мероприятий. С 12 ноября предъявить код нужно и для посещения ресторанов и кафе, а также баз отдыха и санаториев. По данным оперативного штаба на утро 12 декабря в регионе зарегистрировано 87 477 случаев коронавируса (+385 за сутки), в том числе у 9 558 детей. 59 237 пациентов полностью выздоровели (+100 за сутки).