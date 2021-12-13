В Хабаровском крае введут уроки по вакцинации в некоторых школах и колледжах

ХАБАРОВСК, 13 декабря. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае введут уроки по вакцинации в некоторых школа и колледжах региона. Об этом ТАСС сообщили в краевом Минздраве.

"В ряде школ и колледжей Хабаровского края введут уроки, во время которых детям будут рассказывать о вакцинации, о механизмах действия препаратов, об истории создания вакцин. Это необходимо для более широкого информирования и понимания принципа действия вакцин и повышения уровня грамотности населения", - сказали в Минздраве региона.

Там уточнили, что среди прочего детям и подросткам будут рассказывать о пользе вакцинации от коронавирусной инфекции.

Сейчас в Хабаровском крае привито от коронавирусной инфекции первым компонентом около 527,6 тыс. жителей, полностью завершили вакцинацию более 467,1 тыс. человек, ревакцинировано свыше 56,6 тыс. человек. В регионе проживает около 1,3 млн человек.

Министерство здравоохранения Хабаровского края представило промежуточный анализ эффективности иммунизации населения Хабаровского края. Исследование проводилось среди жителей региона, прошедших курс вакцинации от коронавирусной инфекции с октября 2020-го по июнь 2021 года. Применение в крае вакцины способствовало снижению заболеваемости COVID-19 в 10 раз, сообщается на сайте регионального правительства. Вакцина Спутник V показала стопроцентную эффективность для предупреждения тяжелого течения заболевания и летальных исходов.