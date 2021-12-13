Кабмин направит еще около 22 млрд рублей для помощи детям с тяжелыми заболеваниями

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ дополнительно выделит почти 22 млрд рублей на оказание помощи детям с тяжелыми заболеваниями, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями в понедельник.

Глава кабмина начал мероприятие с вопроса о поддержке таких детей. "Когда ребенку ставят серьезный диагноз, это настоящее испытание для семьи, в том числе и финансовое, ведь такие болезни требуют особенного лечения", - констатировал он.

Мишустин добавил, что правительство РФ принимает меры, чтобы дети получали необходимую помощь. "Дополнительно выделим для этого почти 22 млрд рублей. За счет таких средств образованный по инициативе президента фонд "Круг добра" обеспечивает тяжело больных ребят лекарствами, медицинскими изделиями и техническими средствами реабилитации", - рассказал премьер.

При участии фонда дорогостоящее лечение уже получили более 1 тыс. детей. "Такая практика будет продолжена, - заверил председатель правительства. - Конечно, станем и дальше совершенствовать медицинскую помощь для наших маленьких граждан".

Как уточнили в пресс-службе кабинета министров, из выделенной суммы около 104 млн рублей пойдет на приобретение зарегистрированных в России препаратов. Их закупкой займется Федеральный центр лекарственного обеспечения граждан, подведомственный Минздраву. Остальная часть средств - более 21,7 млрд рублей - будет направлена фонду "Круг добра". Эти деньги будут использованы на оказание дорогостоящей медицинской помощи, включая закупку лекарств, которые не зарегистрированы в России, медицинских изделий и технических средств реабилитации.

Это уже четвертый транш, который правительство направляет в 2021 году на оказание помощи и закупку препаратов для детей с тяжелой патологией. Потребность в таких лекарствах определяет экспертный совет фонда "Круг добра" на основе заявок от регионов. Всего в бюджете 2021 года на помощь детям, которым требуется особое лечение, предусмотрено 60 млрд рублей, на 2022 год - 78,6 млрд рублей, на 2023 год - 84 млрд рублей. Эти деньги поступают в федеральный бюджет за счет отчислений от повышенной ставки НДФЛ, которая действует для доходов свыше 5 млн рублей в год.

Центр имени Дмитрия Рогачева

Премьер напомнил о том, что по решению главы государства Владимира Путина более 10 лет назад был создан Национальный медицинский исследовательский центр имени Дмитрия Рогачева. "Сегодня это наше ведущее учреждение, которое занимается вопросами детский гематологии и онкологии, - напомнил глава кабмина. - Уже сейчас его специалисты помогают деткам с очень сложными диагнозами из всех регионов страны"

Мишустин сообщил, что на расширение и реконструкцию центра правительство дополнительно направит свыше 560 млн рублей. Дальнейшее развитие клиники поможет внедрять самые современные и наиболее эффективные методики лечения, позволит спасать еще больше жизней, пояснил глава кабмина.

Как уточнили в пресс-службе правительства, Мишустин уже подписал распоряжение о выделении из резервного фонда средств на развитие медучреждения. "Необходимость дополнительного финансирования связана с корректировкой проектной документации. Выделенные средства позволят не прерывать строительные работы и завершить реконструкцию в 2023 году", - пояснили в кабинете министров. Там указали, что общий объем федерального финансирования с учетом этих средств составит более 4 млрд рублей.