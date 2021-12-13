Глава Роструда предложил наделить госинспекторов полномочиями для приостановки производств

НОВОСИБИРСК, 13 декабря. /ТАСС/. Руководитель Роструда Михаил Иванков предложил наделить государственных инспекторов полномочиями для приостановки отдельных производственных подразделений, если выявлены нарушения требований охраны труда. Об сообщается в понедельник по итогам межведомственного совещания на сайте управления Генпрокуратуры в Сибирском федеральном округе.

"Руководитель Роструда Михаил Иванков <…> внес предложения по изменению и дополнению имеющихся нормативных правовых актов, в частности, наделению государственных инспекторов труда полномочиями по временному приостановлению работы отдельных производственных подразделений и оборудования при выявлении нарушений требований охраны труда, создающих угрозу жизни и здоровья рабочих", - говорится в сообщении.

Он уточнил, что работодатели должны обеспечивать беспрепятственный доступ для профсоюзного контроля. Кроме этого, глава Роструда считает, что необходимо расширить госконтроль за соблюдением работодателями условий оплаты труда и усилить административную ответственность за нарушение нормативов охраны труда и воспрепятствование законной деятельности инспектора.

Иванков озвучил свои предложения на межведомственном совещании об обеспечении законности в сфере охраны и оплаты труда в угольной отрасли Кузбасса, где в конце ноября произошла авария на шахте "Листвяжная", унесшая жизни 51 человека. В совещании участвовали замгенпрокурора РФ Дмитрий Демешин, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, работники Генеральной прокуратуры России, прокуратуры Кузбасса, руководители и представители федеральных и территориальных органов власти и контроля, предприятий, профсоюзных организаций.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кемеровской области произошло 25 ноября и стало причиной гибели 51 человека, включая пятерых горноспасателей. По факту случившегося возбуждены два уголовных дела — о нарушении промышленной безопасности и халатности. Арестованы директор шахты, его заместитель, начальник участка, на котором произошло ЧП, и два сотрудника Ростехнадзора, которые проводили проверки на предприятии.