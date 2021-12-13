В логистическом центре "Брузги" на границе с Польшей остаются около 800 мигрантов

МИНСК, 13 декабря. /ТАСС/. Около 800 мигрантов остаются в транспортно-логистическом центре (ТЛЦ) "Брузги" на границе с Польшей. Об этом, как сообщает издание " СБ. Беларусь сегодня ", сообщил в понедельник генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста (БОКК) Дмитрий Шевцов.

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"Нас сегодняшний день в ТЛЦ находится чуть меньше 800 человек", - сказал Шевцов.

По его данным, в кризисном лагере остаются 210 детей. Глава БОКК также проинформировал, что пять женщин из числа мигрантов находятся в Гродненском областном клиническом перинатальном центре, три из которых уже родили, еще две готовятся стать матерями.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала года устремились беженцы, резко обострился 8 ноября. Несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые из них попытались проникнуть на территорию Польши, сломав заграждение из колючей проволоки. Позже порядка 2 тыс. человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы с Польшей, где были созданы условия для временного пребывания.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что на территории республики находились от 2 до 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока, помимо размещенных в этом лагере. Власти Ирака сообщили, что по состоянию на 12 декабря эвакуировали из района польско-белорусской границы более 3,5 тыс. мигрантов.