Пискарев не видит оснований для переноса рассмотрения законопроекта о QR-кодах

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Законопроект кабмина о введении QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах будет рассмотрен Госдумой, как планировалось, оснований для его переноса нет. Об этом сообщил глава профильного комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

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"Я не вижу для этого никаких оснований - для переноса", - сообщил он журналистам в понедельник, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что второй законопроект кабмина - о введении QR-кодов о вакцинации или наличии антител к коронавирусу на поездах дальнего следования и авиарейсах - будет снят с рассмотрения Госдумы. "Мы обсудили и обсуждаем, будем обсуждать, потом будем готовить постановление Госдумы по этому законопроекту. Если он будет принят в первом чтении, как раз мы будем ко второму чтению предлагать правительству отшлифовать до конца, чтобы прояснить все вопросы, которые возникают у людей, сделать [законопроект] удобным, понятным и правильным", - добавил Пискарев.

По его словам, из регионов приходят в основном положительные отзывы в поддержку законопроекта о QR-кодах в общественных местах.