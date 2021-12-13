{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Три рейса в Калининград из Петербурга и Москвы вернулись в аэропорты вылета из-за тумана

По предварительным прогнозам, туман в аэропорту должен рассеяться во второй половине дня

КАЛИНИНГРАД, 13 декабря. /ТАСС/. Три утренних рейса, следовавших в понедельник в Калининград из Санкт-Петербурга и Москвы, вернулись в аэропорты вылета из-за тумана в калининградском аэропорту Храброво. Калининградский аэропорт открыт, авиакомпании самостоятельно принимают решение о выполнении полетов, сообщили ТАСС в дирекции калининградского авиаузла.

"Из-за тумана задерживается с прибытием в Калининград три рейса. Рейсы авиакомпаний "Победа" и "Россия", следовавшие в Калининград из Санкт-Петербурга, вернулись в Петербург. Самолет авиакомпании "Победа", вылетевший в Калининград из Москвы, вернулся в аэропорт вылета - Внуково", - сообщил представитель дирекции калининградского аэропорта, добавив, что задерживается с вылетом в Калининград еще один дневной рейс из Санкт-Петербурга.

Собеседник агентства отметил, что аэропорт Храброво открыт и готов к приему самолетов. "Аэропорт открыт, мы работаем, решения о полетах принимают авиакомпании", - сказал представитель Храброво. По предварительным прогнозам, туман в калининградском аэропорту должен рассеяться во второй половине дня.

Теги
РоссияКалининградская область
В Якутии студенты в 2022 году планируют экспедицию по мотивам книги Леонида Юзефовича
В октябре в городе состоялась встреча студентов и преподавателей с писателем
Читать полностью