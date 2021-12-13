На Кубани за счет капремонта улучшили условия проживания 1,4 тыс. жителей района

КРАСНОДАР, 13 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края на 100% выполнили план по проведению капитального ремонта жилья в станицах в Белореченском районе и городе Белореченск, за счет чего улучшили условия проживания 1,4 тыс. жителей. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона в понедельник.

"Подрядчики привели в порядок 14 многоквартирных домов, расположенных в станицах Пшехской, Рязанской и городе Белореченск. В многоквартирниках капитально ремонтировали крыши, инженерные системы, меняли лифт. Условия проживания улучшили порядка 1 400 человек", - говорится в сообщении.

На 2022 год в краткосрочный план по капремонту в муниципалитете включены пять многоквартирных домов. В целом по Краснодарскому краю план по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2021 год выполнили в 24 муниципалитетах.

В целом с 2015 года более 4 тыс. многоквартирных домов капитально отремонтировали на Кубани. В 2021 году власти Краснодарского края планировали привести в порядок около 800 домов. На обновление крыш, фасадов, инженерных коммуникаций и замену лифтов из Фонда капитального ремонта выделили более 3,3 млрд рублей.