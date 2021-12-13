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Голикова: эффективность вакцин в РФ против омикрон-штамма оценят в течение двух недель

Ученые изучают этот штамм с точки зрения защитных свойств вакцин, отметила вице-премьер РФ

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Российские ученые оценят эффективность вакцин в РФ против штамма коронавируса "Омикрон" в ближайшие две недели. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Наши ученые изучают этот штамм ("Омикрон" - прим. ТАСС) с точки зрения защитных свойств вакцин, которые зарегистрированы на территории Российской Федерации. И так же, как в других государствах, в ближайшие две недели дадут нам данные о том, насколько наши лекарственные препараты эффективны", - сказала она на рассмотрении законопроекта о QR-кодах на заседании фракции КПРФ в Госдуме.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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