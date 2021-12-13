В Якутии студенты в 2022 году планируют экспедицию по мотивам книги Леонида Юзефовича

ЯКУТСК, 13 декабря. /ТАСС/. Студенты филологического факультета Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) в Якутии планируют в 2022 году организовать литературную экспедицию по мотивам книги "Зимняя дорога" писателя Леонида Юзефовича. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе вуза.

"В 2022 году в честь 100-летнего юбилея Якутской АССР студенты филологического факультета Северо-Восточного федерального университета планируют организовать литературную экспедицию в местность Сасыл-Сысыы по мотивам романа Леонида Юзефовича "Зимняя дорога", - говорится в сообщении.

Как уточнили в вузе, в октябре в Якутске состоялась встреча студентов и преподавателей с писателем. "Наши студенты воодушевились встречей и действиями, описанными в документальном романе "Зимняя дорога", о противостоянии войск Анатолия Пепеляева и Ивана Строды в Гражданскую войну в якутском селении Сасыл-Сысыы. Они предложили организовать литературную экспедицию в местность и провести историческую реконструкцию обороны Сасыл-Сысыы красногвардейцами", - уточнили в пресс-службе.

10 декабря писатель Юзефович получил национальную премию "Большая книга" за роман "Филэллин". Он пообещал отдать часть премии на консервацию Сасыл-Сысыы в Амгинском районе Якутии.

Северо-Восточный федеральный университет - многоотраслевой федеральный университет в Якутске, крупнейшее высшее учебное заведение в Республике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе. В вузе обучаются свыше 19 тыс. человек.