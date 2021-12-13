Дистанционное обучение ввели в школах еще одного города в Ханты-Мансийском округе

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 13 декабря. /ТАСС/. Власти города Нягань (Ханты-Мансийский автономный округ) ввели до 19 декабря дистанционное обучение во всех школах муниципалитета для снижения заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом ТАСС сообщил в понедельник директор департамента образования и молодежной политики Югры Алексей Дренин.

Ранее власти Югорска и Советского района приняли решение из-за роста заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19 в муниципалитетах с 8 по 15 декабря перевести школы на дистанционное обучение и приостановить очный учебно-воспитательный процесс в учреждениях дополнительного образования, работу секций, кружков, учреждений культуры и спорта для детей. Также до 14 декабря продлен дистант во всех девяти школах Ханты-Мансийска из-за ситуации с заболеваемостью ОРВИ.

"Дистанционное обучение введено в школах города Нягань до 19 декабря", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, имеются ли в настоящее время муниципалитеты ХМАО, кроме Югорска, Советского района и Ханты-Мансийска, где все школы полностью перешли на дистант для снижения заболеваемости вирусными инфекциями.

По данным регионального оперативного штаба на 13 декабря, 92,5 тыс. человек заболели ковидом, 85,6 тыс. пациентов выздоровели, 1 843 умерли. При этом за последние две недели с 29 ноября суточная заболеваемость снизилась примерно на 15% - с 232 случаев до 198.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.