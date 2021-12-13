Факультет подготовки иностранных граждан открылся в Оренбургском госуниверситете

ОРЕНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Оренбургский государственный университет (ОГУ) открыл специальный факультет, где не владеющие русским языком жители дальнего зарубежья смогут пройти подготовку к поступлению в российские вузы. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ОГУ.

"В Оренбургском государственном университете открыли новое подразделение - факультет подготовки иностранных граждан. Факультет призван обеспечить жителям дальнего зарубежья, не владеющим русским языком, подготовку к поступлению в российские вузы", - сказано в распространенном сообщении.

Первый набор на данное направление, как уточнили в пресс-службе, стартовал осенью. На факультет уже зачислено более 70 человек из Республики Чад, Египта, Алжира, Сомали, Франции, Индонезии, Иордании. Часть из них уже прибыли в Оренбург и приступили к занятиям в очном формате, остальные завершают оформление необходимых документов.

Открытие данного факультета, как отмечают в университете, является одним из шагов на пути к статусу международного вуза. Об этом говорится в заявленной ранее стратегии развития ОГУ. Предполагается, что в перспективе число иностранных студентов вырастет в разы. "Мы проводим большую работу по позиционированию вуза на международном уровне и уверены, что с каждым годом он будет все более востребован среди иностранных граждан", - приводятся в сообщении слова декана факультета подготовки иностранных граждан Ирины Радошновой.