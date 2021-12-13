Школы Улан-Удэ с 14 декабря переходят на дистанционное обучение из-за ОРВИ и гриппа

УЛАН-УДЭ, 13 декабря. /ТАСС/. Школы Улан-Удэ с 14 декабря переходят на дистанционное обучение из-за роста заболеваемости ОРВИ среди детей. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"С целью сдерживания эпидемического процесса по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19 на очередном заседании республиканского оперативного штаба принято решение о переводе с 14 декабря образовательных учреждений города Улан-Удэ на дистанционный режим обучения", - сообщили в ведомстве.

За последние три недели заболеваемость ОРВИ среди детей школьного возраста в Улан-Удэ выросла в два раза. Также в республике отмечается циркуляция гриппа типа A (H3N2).

"Последние три недели у нас стояла аномально теплая погода, которая очень благоприятна для распространения ОРВИ и гриппа. К сожалению, на этом фоне среди детей растет и заболеваемость COVID-19. Поэтому сейчас необходимо максимально разобщить школьников для того, чтобы сохранить здоровье наших детей и не допустить дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ, гриппом и COVID-19", - приводит пресс-служба слова руководителя Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия Сергея Ханхареева.

Среди детей дошкольного возраста за последнюю неделю на 38% выросла заболеваемость COVID-19. "Поэтому министерству образования и науки Бурятии, главам всех муниципальных образований поручено усилить все меры по профилактике COVID-19, гриппа и ОРВИ в детских садах", - добавили в ведомстве.