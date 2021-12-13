Эксперт: украинцы не готовы на новый "майдан", несмотря на недовольство властью

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Жители Украины не готовы выйти с протестами на новый "майдан", хоть многие и недовольны нынешней властью. Такое мнение высказал директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

"Я не хочу представлять ситуацию, после которой украинец выйдет на "майдан". Сейчас настроений к "майдану" нет. То, что есть недовольство - это однозначно. Но никакого настроения к "майдану" или предпосылок в голове у украинцев нет", - сказал Антипович в опубликованном в понедельник интервью агентству РБК-Украина.

По его данным, сейчас в стране "нет радикальных протестных настроений, которые могли бы превратиться в "майдан", при этом "есть недовольство властью, экономической ситуацией, есть недовольство ситуацией с коронавирусом, которое выливается в проверки бизнеса, ограничения для населения". Антипович считает, что на Украине "просто общий плохой фон".

"У нас 22% говорят, что Украина движется в правильном направлении. Это мало, но неплохо, потому что наш традиционный "минимум" - до 15%, было и 11%", - подчеркнул социолог.