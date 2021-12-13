Каждый восьмой подросток в Кировской области работал в 2021 году

КИРОВ, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 12% подростков в Кировской области в возрасте от 14 до 18 лет принимались на работу в 2021 году, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

"Ежегодно органами службы занятости реализуется мероприятие по трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. В 2021 году во временных работах приняли участие более 6 тысяч подростков. В общей сложности трудовой занятостью охвачено 12,5% проживающих в области несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в 2021 году в мероприятиях по временному трудоустройству подростков приняли участие более 460 работодателей Кировской области. Временные рабочие места создаются в школах и на предприятиях. Подростки выполняют мелкие ремонтные и подсобные работы в классах, школьных библиотеках и на пришкольных участках.

Власти уверяют, что в 2022 году работа по трудоустройству подростков в свободное от учебы время будет продолжена. Органы службы занятости будут дополнительно оказывать ребятам материальную поддержку из средств областного бюджета в размере полуторакратной минимальной величины пособия по безработице.