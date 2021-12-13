Яровая предложила автоматически оформлять инвалидность при неизлечимых болезнях

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила ввести автоматическое оформление инвалидности при диагностике неизлечимого заболевания. Об этом она заявила в понедельник на заседании президиума Совета законодателей.

"Есть смысл установить обязанность для медучреждений по автоматическому оформлению инвалидности при диагностике неизлечимого заболевания без предварительного сбора документов гражданином для оформления направления", - сказала она.

По словам Яровой, нередко для оформления инвалидности пациенту предлагается посетить множество инстанций. "Сам факт постановки такого диагноза должен означать алгоритм действий медучреждения и оформления инвалидности, потому что с этим связаны и жизненно важные выплаты",- сказала Яровая, добавив, что для этого необходимо определить перечень неизлечимых заболеваний, "при которых человек автоматически признается инвалидом".

При этом, подчеркнула она, предоставление выплат должно назначаться не со дня установления инвалидности, а со дня выявления тяжелого заболевания.

Яровая также предложила установить возможность предоставления справки по установлению инвалидности по электронной почте, если гражданин дает такое согласие. "Также предлагаем разработать регламент проактивного оформления выдачи средств реабилитации детям-инвалидам", - сказала вице-спикер. По ее словам, если у ребенка диагностировано заболевание, при котором нужны средства реабилитации, то по правилам при достижении пятилетнего возраста необходимо снова переоформлять документы на получение таких средств. "Давайте упростим эту ситуацию, чтобы родители не тратили время, усилия и нервы на эту процедуру. Давайте сделаем ее также проактивной", - сказала Яровая.