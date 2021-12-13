{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19
Обновлено 

Мурашко рассказал о состоянии россиян, у которых выявили омикрон-штамм

Сейчас они чувствуют себя удовлетворительно, заявил глава Минздрава
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Граждане, прибывшие в РФ из ЮАР, которые заразились штаммом "омикрон", чувствуют себя удовлетворительно, сообщил журналистам в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

На эту тему
Что известно об омикрон-штамме коронавируса
Что известно об омикрон-штамме коронавируса

"Там все в удовлетворительном состоянии, и большинство из них имеет иммунитет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр уточнил, что заразившиеся новым штаммом граждане либо вакцинированы, либо ранее болели ковидом.

В понедельник Голикова сообщила, что новый штамм коронавируса "омикрон" подтвержден у 16 из 177 граждан, прибывших в Россию из ЮАР.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен в 63 странах, включая РФ. При этом пока не зафиксировано ни одного случая смерти среди заразившихся омикрон-штаммом.

Теги
Мурашко, Михаил АльбертовичЮАРРоссияПандемия COVID-19
Небольшое потепление и умеренные осадки ожидаются в регионах Поволжья на этой неделе
По прогнозам синоптиков, в отдельные дни температура воздуха может быть на 2-3 градуса выше климатической нормы
Читать полностью