Мурашко рассказал о состоянии россиян, у которых выявили омикрон-штамм

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Граждане, прибывшие в РФ из ЮАР, которые заразились штаммом "омикрон", чувствуют себя удовлетворительно, сообщил журналистам в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Там все в удовлетворительном состоянии, и большинство из них имеет иммунитет", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Министр уточнил, что заразившиеся новым штаммом граждане либо вакцинированы, либо ранее болели ковидом.

В понедельник Голикова сообщила, что новый штамм коронавируса "омикрон" подтвержден у 16 из 177 граждан, прибывших в Россию из ЮАР.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен в 63 странах, включая РФ. При этом пока не зафиксировано ни одного случая смерти среди заразившихся омикрон-штаммом.