Опрос: партия Порошенко вновь обогнала в рейтинге "Слугу народа"

КИЕВ, 13 декабря. /ТАСС/. Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" в рейтинге политических сил страны снова обошла по популярности партию нынешнего главы государства Владимира Зеленского "Слуга народа". Об этом свидетельствуют обнародованные в понедельник результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным опроса, партию Порошенко поддерживают 13,7% среди всех опрошенных, а партию Зеленского - 12,7%. Среди респондентов, которые собираются голосовать и определились со своим выбором, "Европейскую солидарность" поддерживают 19,8%, а "Слугу народа" - 18,4%.

На третьем месте расположилась партия "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко, которую поддерживают 9,1% респондентов, определившихся с выбором, на четвертом - с 9% "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ). Пятипроцентный проходной барьер в парламент также формально преодолевают партия "Сила и честь" Игоря Смешко, Радикальная партия Олега Ляшко и "Украинская стратегия" экс-премьера Владимира Гройсмана.

Ранее, с момента появления "Слуги народа", партии Порошенко не удавалось опережать ее в рейтинге. Но 1 декабря КМИС опубликовал результаты опроса, согласно которым, "Европейская солидарность" впервые стала популярнее партии Зеленского. Новое исследование показывает, что тенденция сохраняется.

Нынешний опрос проводился 3-11 декабря методом телефонного интервью. В нем приняли участие 2 000 респондентов из всех регионов Украины. Статистическая погрешность исследования не превышает 2,4%.