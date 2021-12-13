Спрос на самостоятельные поездки в Казань в Новый год упал на 60%

КАЗАНЬ, 13 декабря. /ТАСС/. Падение спроса в сегменте самостоятельного туризма в новогодние праздники в Казань оценивается в 60%. Об этом сообщает в понедельник Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"В сегменте самостоятельного туризма падение спроса на новогоднюю Казань оценивается в 60%. Туроператоры же фиксируют отрицательную динамику продаж на уровне минус 20% год к году", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основное падение фиксируется в сегменте самостоятельного туризма, однако и туроператоры видят снижение количества заявок. По данным АТОР, падение зафиксировали в "Интуристе", "Дельфине", "Мастерской путешествий".

Лучше всего ситуация с продажами Казани у туроператора "TUI Россия". "Это пока единственный туроператор, который воспользовался возможностью выполнять чартерные рейсы в регионы при поддержке Ростуризма", - сообщает АТОР.

Ситуация в регионе

В Татарстане с 11 октября введены дополнительные ограничения из-за эпидемиологической ситуации. В частности, посещение торговых центров возможно только при предъявлении действующих QR-кодов. Это же касается ресторанов, аквапарков, бассейнов и ряда других мест. 22 ноября в Татарстане ввели систему QR-кодов в общественном транспорте, жители республики не могут пользоваться им без предъявления QR-кодов о вакцинации или о медотводе.