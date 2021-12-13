ЛДПР, КПРФ и справороссы решили не поддерживать законопроект о QR-кодах

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Фракция ЛДПР пока не будет голосовать за правительственный законопроект о возможности введения QR-кодов о вакцинации или антителах к коронавирусу для посещения общественных мест. Об этом в своем Telegram-канале в понедельник сообщил лидер партии Владимир Жириновский.

"Пока ЛДПР не будет голосовать за законопроект о QR-кодах", - написал политик без каких-либо пояснений.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что его фракция "левопатриотические силы и партия провели огромную работу, связанную с изучением проблемы коронавируса" и QR-кодов и приняли решение не поддерживать документ. По его словам, "причин довольно много".

Фракция "Справедливая Россия - За правду" (СРЗП) не поддержит в I чтении этот законопроект, заявил лидер справороссов Сергей Миронов. "Мы будем голосовать против", - сказал он на заседании экспертного совета СРЗП, посвященного обсуждению мер по профилактике коронавируса среди несовершеннолетних. Политик сообщил, что в случае принятия законопроекта в первом чтении СРЗП будет вносить поправки. "Примут наши поправки, не примут - и во втором, и в третьем чтении мы будем голосовать против. Это принципиальная позиция нашей фракции", - добавил Миронов.

Правительство РФ 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта, направленные на использование QR-кодов о прививке от коронавируса в общественных местах и на транспорте. Как сообщил ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, законопроект о введении QR-кодов на транспорте будет снят с рассмотрения, Совет Думы на заседании в понедельник намерен обсудить этот вопрос.

Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. В кабмине уточняли, что эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости. Согласно документу до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Ранее Володин отмечал, что Госдума может рассмотреть законопроект в первом чтении 16 декабря при условии его предварительного подробного обсуждения.