Свыше 1,8 тыс. семей в Липецкой области получили помощь в открытии бизнеса по соцконтракту

ЛИПЕЦК, 13 декабря. /ТАСС/. Свыше 1,8 тыс. семей в Липецкой области получили в текущем году помощь от властей на открытие бизнеса в рамках социальных контрактов. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов.

"В этом году помощь на основании социального контракта на открытие своего дела получили более 1,8 тыс. семей, и 90 % соцконтрактов на индивидуальное предпринимательство успешны", - сказал Артамонов. Он отметил, что всего соцконтракт заключен уже с 5,3 тыс. семьями (почти 16 тыс. человек). Из общего объема более 2,1 тыс. контрактов заключено на поиск работы. "Половина от общего числа всех, кто заключил соцконтракт, смогли преодолеть трудную жизненную ситуацию", - заметил Артамонов.

Он подчеркнул в этой связи, что государственная помощь и различные меры поддержки гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, являются приоритетом для областных властей. При этом систему социальных контрактов глава региона назвал "наиболее эффективной мерой поддержки малоимущих граждан", позволяющей не только справиться с текущими сложностями, но и заложить основу для дальнейшего роста материального благополучия.

В свою очередь в пресс-службе областной администрации пояснили, что гражданам, которые решили заключить соцконтракт на открытие собственного дела, помогали в этом вопросе специалисты центра "Мой бизнес", Технопарка-Липецк и власти муниципалитетов.

Кроме того, в регионе прошла первая социальная ярмарка, где продукцию представили 17 предпринимателей, начавших дело через соцконтракт. "Это продукты пчеловодства, сувениры, детская одежда индивидуального дизайна, постельное и столовое белье, изделия из дерева, украшения, вышивка, картины из мха, флорариум", - сказали в пресс-службе. Каждый из участников получил в рамках контракта до 250 тыс. рублей на старт предпринимательства.

В настоящее время в рамках системы социальных контрактов в области действуют четыре направления: индивидуальное предпринимательство, развитие личного подсобного хозяйства, поиск работы и преодоление трудной жизненной ситуации.