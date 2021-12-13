Праздничные корпоративы запретили в Республике Алтай из-за пандемии

ТАСС, 13 декабря. Массовые новогодние мероприятия и корпоративы запретили в Республике Алтай в период с 15 декабря до 15 января из-за эпидситуации. Такое решение принято на очередном заседании оперативного штаба, сообщил ТАСС в понедельник пресс-секретарь правительства региона Михаил Максимов.

"Принято решение запретить с 15 декабря 2021 года по 15 января 2022 года индивидуальным предпринимателям, юрлицам, осуществляющим деятельность на территории Республики Алтай, а также гражданам проведение массовых спортивных, зрелищно-развлекательных и досуговых, новогодних и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного характера", - сказал Максимов.

В регионе за неделю с 6 по 12 декабря зарегистрирован 231 новый случай заболевания коронавирусом. На предыдущей неделе эта цифра составляла 232 человека. Больше всего заражений произошло в Майминском районе, также зафиксирован рост заболеваемости в Горно-Алтайске.

Максимов отметил, что участники оперативного штаба при этом разрешили проводить муниципальные ярмарки перед Новым годом с соблюдением всех санитарных норм и ограничений. "Мы республиканские ярмарки не проводим с февраля прошлого года. У населения есть потребность и желание их провести", - привел Максимов слова главы региона Олега Хорохордина на заседании оперштаба.

Всего в Республике Алтай за весь период пандемии коронавирус подтвержден у 24 799 жителей. При этом полностью вакцинированы в регионе 90 788 человек.