Песков разъяснил решение о выдаче сертификатов привитым зарубежными вакцинами от ковида

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Выдача сертификатов тем, кто привился от ковида зарубежными вакцинами, означает учет антител к коронавирусу, а не признание зарубежных препаратов. При этом работа по взаимному признанию вакцинации с другими государствами сейчас продолжается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это совершенно не означает, что такие же аналогичные решения будут приниматься в западных странах. Работа по взаимному признанию актов вакцинации продолжается, и надеемся, что со временем будет положительный результат", - сказал он. Так представитель Кремля ответил на вопрос, есть ли у Москвы гарантии, что другие страны примут зеркальные решения по отношению к привитым российскими вакцинами.

"А здесь скорее идет признание факта наличия антител", - указал он.

Песков также указал, что западные страны сейчас не измеряют уровень антител к коронавирусу, российская система диагностики по этому направлению является более продвинутой.

"<...> Фиксируют наличие антител, подчеркивая, что все-таки на Западе их обычно не меряют. Это у нас более продвинутая диагностическая система. А на Западе считают, что эти антитела - или нет, или есть", - сказал он.