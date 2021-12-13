Интенсивный снегопад и рост сугробов до 21 см ожидают москвичей в ближайшие дни

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Мощный снегопад, какие бывают в декабре раз в 10 лет, ожидает москвичей в понедельник вечером и во вторник ночью. Высота сугробов вырастет на 60%, составив 21 см, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"С 15 часов в Москве начнется небольшой снег, который будет постепенно усиливаться, выйдя на максимум интенсивности в вечерний час пик и особенно после полуночи, когда снегопад с 00:00 до 06:00 станет сильным, а видимость в зарядах будет ухудшаться до 1000-1500 м", - написал он в социальной сети Instagram в понедельник.

По словам Тишковца, в общей сложности за ближайшие 15 часов выпадет до 8-13 мм осадков при месячной норме декабря 56 мм. "Такие мощные снегопады, согласно метеостатистике, в середине декабря в среднем бывают не чаще 1 раза в 10 лет! В результате высота сугробов в столице вырастет к утру вторника на 60% (на 8 см) - с 13 до 21 см, что соответствует климатической норме первой декады января", - отметил метеоролог.