Песков прокомментировал решение снять с рассмотрения законопроект о QR-кодах на транспорте

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Меры, направленные на борьбу с коронавирусом и защиту людей от него, по-прежнему необходимы, но они не должны вызывать серьезные неудобства и неприятности для людей. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сертификаты по антителам и QR-коды на транспорте. О чем говорили на заседании в Госдуме

"Людей слышат и анализируют де-факто ситуацию. И при продолжающейся настоятельной необходимости принятия мер по предотвращению распространения [коронавируса] и защиты людей от ковида все-таки это должно сочетаться с тем, чтобы не рождать существенных неудобств и неприятностей для людей", - подчеркнул представитель Кремля в ответ на вопрос, является ли решение по законопроекту о QR-кодах на транспорте, который был снят с рассмотрения в парламенте, реакцией на отклики людей.

По словам Пескова, президент России Владимир Путин придерживается позиции, что интересы людей являются приоритетом при рассмотрении сложных законопроектов, в том числе о QR-кодах на транспорте.

"Президент с самого начала заявил о своей принципиальной позиции - интересы людей являются абсолютным приоритетом при рассмотрении подобных сложных законопроектов", - сказал он.

"С самого начала "Единая Россия" заняла достаточно жесткую позицию и в плотном взаимодействии с правительством, Минтрансом погружалась в детали, и стало ясно, что действительно очень сложный законопроект и на нынешней стадии гарантировать [отсутствие] негативных последствий для людей очень сложно. Поэтому было принято такое решение - снять его [законопроект] с рассмотрения", - продолжил представитель Кремля.

При этом, по его словам, "так или иначе работа будет продолжаться". "Здесь и "Единая Россия", и правительство готовы дальше к очень скрупулезной работе, но пока партия в русле принципиальной позиции президента заняла такую позицию", - сказал пресс-секретарь.

"Документ очень сложный технологически, логистически, и он требует очень скрупулезной, экспертной проработки, которая сейчас и будет продолжаться", - подчеркнул представитель Кремля. В ответ на уточняющий вопрос, примет ли участие президент в доработке документа, Песков заметил, что "сначала нужно дождаться итогов работы экспертов, имеются в виду профильные комитеты [Госдумы], фракция "Единая России" и правительство".

Необходимость вакцинации

По словам Пескова, российские власти и специалисты продолжат политику убеждения граждан в необходимости вакцинации от коронавируса, чтобы темпы прививочной кампании не снижались.

"Мы продолжим убеждать людей вакцинироваться, все профессионалы продолжат убеждать людей, продолжат работу по популяризации вакцин, по разъяснению безальтернативности вакцинирования, ревакцинирования", - сказал представитель Кремля. Таким образом он ответил на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что ситуация вокруг введения QR-кодов может повлиять на темпы вакцинации.

Песков обратил внимание на то, что в большинстве стран из-за пандемии действуют различные ограничения. "Мы будем руководствоваться интересами наших людей, интересами россиян и делать так, чтобы это в минимальной степени [создавало проблемы]", - заверил представитель Кремля.