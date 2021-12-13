{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Голикова на совещании Путина с кабмином доложит о плане по борьбе с "омикроном"

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, совещание запланировано на 14 декабря

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова на предстоящем совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином доложит о правительственном плане по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра, во вторник, будет очередное совещание с членами правительства у Путина. И там, скорее всего, Татьяна Алексеевна участников проинформирует о том самом правительственном плане, который по поручению президента был разработан в отношении "омикрона", - сказал представитель Кремля.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
Небольшое потепление и умеренные осадки ожидаются в регионах Поволжья на этой неделе
По прогнозам синоптиков, в отдельные дни температура воздуха может быть на 2-3 градуса выше климатической нормы
Читать полностью