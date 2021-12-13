Голикова на совещании Путина с кабмином доложит о плане по борьбе с "омикроном"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Вице-премьер России Татьяна Голикова на предстоящем совещании президента РФ Владимира Путина с кабмином доложит о правительственном плане по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса, сообщил в понедельник журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Завтра, во вторник, будет очередное совещание с членами правительства у Путина. И там, скорее всего, Татьяна Алексеевна участников проинформирует о том самом правительственном плане, который по поручению президента был разработан в отношении "омикрона", - сказал представитель Кремля.