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Пандемия COVID-19

Более 260 классов в Екатеринбурге перевели на удаленку из-за коронавируса и ОРВИ

На дистанционное обучение также перешли свыше 70 групп в детсадах

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Более 70 групп в детских садах, а также 269 классов в школах Екатеринбурга переведены на дистанционное обучение из-за коронавируса и ОРВИ. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в департаменте образования администрации города.

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"По данным на 13 декабря 2021 года, в связи со случаями выявления вирусов у учеников и в целях профилактики распространения заболевания на обучение с применением дистанционных образовательных технологий переведено 269 классов (1,5% от общего количества классов в Екатеринбурге) в школах (НКВИ - 42, ОРВИ - 227); 73 группы (2,3% от общего количества групп в Екатеринбурге) в детских садах (НКВИ - 16, ОРВИ - 57). Все противоэпидемические мероприятия были незамедлительно проведены", - сказали в пресс-службе.

В Свердловской области, по данным на 13 декабря, общее количество зафиксированных случаев новой коронавирусной инфекции составляет 188 078, общее число выписанных достигло 162 919.

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РоссияСвердловская областьПандемия COVID-19
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